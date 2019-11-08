Минстрой РФ пообещал, что проект закона о капремонте не увеличит квартплату

Законопроект о капитальном ремонте, который разрабатывает Минстрой, не должен увеличить квартплату. Об этом заявила пресс-служба ведомства.



«Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что законопроект устанавливает дополнительные меры государственной поддержки при переселении и сохраняет все права граждан, живущих в аварийном жилье.

Ранее в Минстрое РФ предложили делать капремонт домов исходя из степени их износа.

