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Минстрой РФ пообещал, что проект закона о капремонте не увеличит квартплату

03:46, 08.11.2019
Минстрой РФ пообещал, что проект закона о капремонте не увеличит квартплату
Фото: wikipedia.org/Sidik iz PTU

Законопроект о капитальном ремонте, который разрабатывает Минстрой, не должен увеличить квартплату. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что законопроект устанавливает дополнительные меры государственной поддержки при переселении и сохраняет все права граждан, живущих в аварийном жилье.

Ранее в Минстрое РФ предложили делать капремонт домов исходя из степени их износа.

Справка

Программа капитального ремонта была запущена в 2014 году. Всего в нее включается 734 тысячи многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м. Суть программы заключается в том, чтобы аккумулировать накопления в специальном фонде, который распределяет деньги по мере необходимости.

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