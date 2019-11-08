Минстрой РФ пообещал, что проект закона о капремонте не увеличит квартплату
Законопроект о капитальном ремонте, который разрабатывает Минстрой, не должен увеличить квартплату. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
«Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что законопроект устанавливает дополнительные меры государственной поддержки при переселении и сохраняет все права граждан, живущих в аварийном жилье.
Ранее в Минстрое РФ предложили делать капремонт домов исходя из степени их износа.
Справка
Программа капитального ремонта была запущена в 2014 году. Всего в нее включается 734 тысячи многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м. Суть программы заключается в том, чтобы аккумулировать накопления в специальном фонде, который распределяет деньги по мере необходимости.
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