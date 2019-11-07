Новости спорта

00:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России представила форму на Евро-2020

21:19, 07.11.2019 1
Сборная России представила форму на Евро-2020
Фото: twitter.com/TeamRussia

Сборная России по футболу провела официальное представление игровой формы для чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В презентации приняли участие игроки «Локомотива» Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев, а также в качестве ведущего популярный блогер Юрий Дудь.

Техническим спонсором игровой формы сборной России является компания adidas.

Отметим, что подопечные Станислава Черчесова досрочно пробилась в финальную часть Евро-2020.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    Удивительная нищета фантазии в оформлении общего рисунка футболок! Хотя красный цвет- это хорошо, оно почти у всех в душе. Но что за странные полоски на рукавах и у шеи? И белое с краю- быстро загрязняется. Если это попытка изобразить отношение к Флагу РФ, то крайне неудачно и даже неправильно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров