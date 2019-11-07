Сборная России представила форму на Евро-2020
Сборная России по футболу провела официальное представление игровой формы для чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В презентации приняли участие игроки «Локомотива» Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев, а также в качестве ведущего популярный блогер Юрий Дудь.
Техническим спонсором игровой формы сборной России является компания adidas.
Отметим, что подопечные Станислава Черчесова досрочно пробилась в финальную часть Евро-2020.СпортФутбол
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