Пушкина заявила, что законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца года

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект о домашнем насилии будет внесен в Государственную думу до конца текущего года.

«Мы сейчас дорабатываем. До конца этого года хотим внести», — передает «РИА Новости» ее слова.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержали введение в России закона о профилактике домашнего насилия, это следует из опроса в официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте». 66,2% опрошенных посчитали данную меру необходимой, 32,9% высказались против. Мнения пользователей в комментариях разделились: некоторые убеждены в необходимости данного закона, по мнению других, теперь это позволит женщинам шантажировать своих супругов. Нашлись и те, кто считает, что государство лезет в семью. Кроме того, у абсолютного большинства комментаторов возник вопрос о том, как будет исполняться данный закон. На данный момент законопроект не внесен в Государственную думу, отметили в ведомстве.

