Глава ЦБ РФ предрекла падение ставок по ипотеке до 7% за счет снижения ключевой ставки

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении ключевой ставки. По ее словам, это возможно сделать сейчас, учитывая различные состояния и риски.



«Мы будем перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски и, конечно, решения по бюджетной политике», — пояснила Набиуллина на заседании в Госдуме.

Снижение ключевой ставки возможно, если инфляция будет на уровне 4%. В таком случае через несколько лет средняя ставка по ипотеке составит 7—8%.

На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ РФ составляет 6,5%. Последнее ее снижение состоялось в октябре. Тем не менее показатель держится достаточно высоко по сравнению с мировыми державами. Например, в Китае она составляет 4,2%, а в Европейском ЦБ ставка является нулевой. Также есть страны, где ключевая ставка является минусовой. Например, в Швейцарии коэффициент равен -0,75%.

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