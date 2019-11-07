Главное к утру: дело Шамсутдинова, влияние Минниханова и зарплата Малахова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 7 ноября.

Накануне появились новые подробности дела рядового Шамсутдинова, расстрелявшего 8 человек в Забайкалье. Проект Baza опубликовал показания солдата, где тот рассказывает, что офицеры обещали его «опустить». В ответ Минобороны РФ назвало показания Шамсутдинова ложью.



Президент Татарстана Рустам Минниханов остался на третьем месте в рейтинге влияния губернаторов за октябрь. По оценкам АПЭК, опережают его только Сергей Собянин и Рамзан Кадыров.



Андрей Малахов дал интервью Ксении Собчак. В нем известный телеведущий рассказал, что получал на Первом канале около $50 тысяч в месяц за передачу «Пусть говорят». Сейчас он ведет похожее ток-шоу на телеканале «Россия».



По данным СМИ, следствие установило главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Несколько причастных к преступлению были задержаны.



КАМАЗ нарастил поставки за рубеж почти на 60%. По итогам января — сентября 2019 года экспорт компании достиг 3,4 тысячи грузовиков. Это на 58% больше девяти месяцев 2018-го.

