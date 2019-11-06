Андрей Малахов назвал свою зарплату на Первом канале

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Ведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Первом канале он получал порядка $50 тысяч в месяц.

По его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант. Сейчас на «России 1» Малахов получает столько же, ведя ток-шоу.

Ранее на Первом канале отложили выход «Пусть говорят» с Ксенией Собчак. Сама журналистка рассказала, что не знает причины, по которым программа с ее участием до сих пор не вышла в эфир. По ее мнению, причины задержки «не лежат в финансовой плоскости».