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Андрей Малахов назвал свою зарплату на Первом канале

18:34, 06.11.2019 1
Андрей Малахов назвал свою зарплату на Первом канале
Фото: скриншот

Ведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Первом канале он получал порядка $50 тысяч в месяц.

По его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант. Сейчас на «России 1» Малахов получает столько же, ведя ток-шоу.

Ранее на Первом канале отложили выход «Пусть говорят» с Ксенией Собчак. Сама журналистка рассказала, что не знает причины, по которым программа с ее участием до сих пор не вышла в эфир. По ее мнению, причины задержки «не лежат в финансовой плоскости».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:42
    А медсестра в Краснодаре получает 10000рублей,---супер равенство!и братство!
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