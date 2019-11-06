Baza опубликовала показания расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова: «Что мне было делать?»

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Интернет-издание Baza опубликовало показания Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье.

«Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон... Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?», — приводит СМИ слова срочника.

Шамсутдинов выразил сожаление, что «случайно зацепил» двух солдат, «которые были совсем не при чем».

«К остальным у меня жалости нет никакой», — отметил он.

По его словам, офицеры в день инцидента угрожали ему.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — сказал Шамсутдинов, подчеркнув, что при задержании его «очень сильно били».

Напомним, в конце октября стало известно о массовом убийстве Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Инцидент произошел при смене караула: фактически он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили. В Минобороны заявили, что у Шамсутдинова были «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.

СМИ также сообщали, что Шамсутдинов был конфликтным и направлял ранее оружие на сослуживцев.