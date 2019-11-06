Минниханов остался в тройке самых влиятельных губернаторов по итогам октября

Президент Татарстана Рустам Минниханов остался на третьем месте в рейтинге влияния руководителей субъектов России в октябре 2019 года.

Он находится в группе «очень сильное влияние», средний балл составил 7,44, говорится в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Первое и второе места по-прежнему остались за мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Чечни Рамзаном Кадыровом.

Опрос, на основе которого был основан рейтинг, проводился методом закрытого анкетирования среди 27 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов.

Ранее Минниханов занял третье место в октябрьском рейтинге глав регионов «Давыдов.Индекс». Индекс главы республики остался неизменным по отношению к сентябрю — 615.