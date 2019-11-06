В Москве задержали мужчину, который может быть причастен к убийству главы центра «Э» Ингушетии

Силовики задержали в Москве мужчину для проверки на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Также для проверки на причастность к преступлению были задержаны несколько человек, однако их причастность не подтвердилась, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, 2 ноября в Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский. По данным СМИ, убийство начальника центра «Э» было заказным и связано с его служебной деятельностью.

СМИ также сообщали, что правоохранители разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения убийства предположительно 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва — Хасавюрт. Он может скрываться в Ингушетии.