СМИ: следователи установили личность предполагаемого убийцы начальника центра «Э» Ингушетии

Следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

По словам источника «Интерфакса», правоохранители разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения убийства предположительно 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва — Хасавюрт.

«Подозреваемый может быть вооружен. Есть вероятность, что он может находиться на территории Ингушетии», — передает агентство слова собеседника.

Напомним, в Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский.

