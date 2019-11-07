КАМАЗ увеличил экспорт грузовиков более чем на 50%

По итогам января — сентября 2019 года экспорт КАМАЗа составил 3,4 тыс. грузовиков. Это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном экспорт увеличился за счет поставок во Вьетнам и Узбекистан.

В целом экспорт автомобилей и компонентов из России в этом году растет на 30%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ). Это связано с тем, что российские автокомпании активно осваивают внешний рынок на фоне слабого спроса внутри страны.

Напомним, чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,89 млрд рублей. По сравнению с показателем за январь — сентябрь 2018 года он вырос в 6,5 раза. При этом выручка предприятия за этот период показала рост до 107,11 млрд рублей.