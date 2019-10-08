Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике в этом году получают Джеймс Пиблз из США и швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор за свои труды в области астрономии и астрофизики.

Как сообщает официальное представительство Нобелевского комитета в соцсети, Майор и Кело удостоены премии за открытие первой экзопланеты «на орбите солнецеподобной звезды», а Пиблз — за «теоретические открытия в физической космологии».

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет девять миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

Напомним, вчера стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине.

