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Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике

13:45, 08.10.2019
Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике
Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию по физике в этом году получают Джеймс Пиблз из США и швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор за свои труды в области астрономии и астрофизики.

Как сообщает официальное представительство Нобелевского комитета в соцсети, Майор и Кело удостоены премии за открытие первой экзопланеты «на орбите солнецеподобной звезды», а Пиблз — за «теоретические открытия в физической космологии».

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет девять миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

Напомним, вчера стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине.

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