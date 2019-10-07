Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине в 2019 году получили три ученых за исследование реакции клеток на кислород.

«Нобелевская премия по физиологии и медицине 2019 года была присуждена совместно Уильяму Дж. Кейлину-младшему, сэру Питеру Дж. Рэтклиффу и Греггу Л. Семенце «за их открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к наличию кислорода», — говорится в сообщении пресс-службы Нобелевского комитета.

Их научная работа легла в основу понимания того, как уровень кислорода влияет на обмен веществ. Кроме того, их открытие дало начало для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет девять миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

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