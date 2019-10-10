Нобелевскую премию по литературе получили писатели из Польши и Австрии

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук. Награда за 2019 год досталась австрийскому писателю Петеру Хандке. Об этом сообщили организаторы премии.

Токарчук получила награду «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Хандке отметили за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта».



Напомним, что Шведская академия отказалась вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году из-за скандала, который возник после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. Поэтому в этом году было решено вручить премии сразу за два года. В 2017 году премию получил 62-летний британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Накануне Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей. Награда будет вручена Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино.