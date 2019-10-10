В «Крыльях Советов» не исключают уход Соболева из команды

Председатель совета директоров «Крылья Советов» Александр Фетисов прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Александра Соболева из самарского клуба до завершения контракта, рассчитанного до конца 2021 года.

«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», — сказал Фетисов.

Напомним, нападающий «Крыльев» Соболев впервые получил вызов в сборную из-за травмы игрока «Локомотива» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что футболистом из Самары заинтересовались гранды английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».