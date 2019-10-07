Скауты лондонского «Арсенала» побывали на игре «Крыльев Советов» для просмотра Соболева

Скауты лондонского «Арсенала» побывали на игре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Крылья Советов» (0:2). Англичане просматривали нападающего самарского клуба Александра Соболева.

«Мне сказали после игры, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100 процентов. Но мне такое сообщили, что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?» — рассказал сам Соболев.

До этого сообщалось, что Соболевым интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее нападающий самарской команды был приглашен в сборную России по футболу для игры в отборочном раунде чемпионата Европы — 2020 против Шотландии и Кипра.