«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британская газета The Sun.
Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна. Отмечается, что скауты англичан следили за выступлением Соболева в нынешнем сезоне, в котором нападающий забил 8 мячей в 11 матчах.
При этом самарский клуб рассчитывает заработать на трансфере своего форварда около 15 млн стерлингов.
Руководство «Крыльев Советов» не стало подтверждать информацию.СпортФутбол
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