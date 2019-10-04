«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британская газета The Sun.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна. Отмечается, что скауты англичан следили за выступлением Соболева в нынешнем сезоне, в котором нападающий забил 8 мячей в 11 матчах.

При этом самарский клуб рассчитывает заработать на трансфере своего форварда около 15 млн стерлингов.

Руководство «Крыльев Советов» не стало подтверждать информацию.