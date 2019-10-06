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Нападающий «Крыльев Советов» Соболев вызван в сборную России

18:55, 06.10.2019
Нападающий «Крыльев Советов» Соболев вызван в сборную России
Фото: twitter.com/TeamRussia

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России по футболу.

Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым принял такое решение в связи с травмой форварда «Локомотива» Федора Смолова.

«В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром, произошло изменение. Вместо получившего в сегодняшнем матче с «Арсеналом» травму Федора Смолова в команду вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Это уже третья замена в составе сборной после его официального оглашения. Ранее вместо Зобнина и Жемалетдинова были вызваны Могилевец и Игнатьев.

СпортФутбол
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