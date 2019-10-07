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В Верховном суде РТ стрелок Раимджанов признался в оговоре «Тукаевских»

11:15, 07.10.2019
В Верховном суде РТ стрелок Раимджанов признался в оговоре «Тукаевских»
Фото: "Реальное время"

Неожиданное признание сделал сегодня обвиняемый в расстреле бизнесмена в центре Казани Ринат Раимджанов. На заседании Верховного суда РТ он признался, что ранее «оговорил нескольких людей» по истории своего избиения в октябре 2017 года.

Фамилии тех, кого оговорил, Раимджанов суду не назвал, ссылаясь на то, что на данный момент следователи МВД разбираются в новой версии тех событий.

Напомним, по делу ОПС «Тукаевские» и эпизоду нападения на Раимджанова под арест попали трое — Левицкий, Вагизов и Осипов. Все вину отрицают, утверждая, что сами пострадали от действий этого «потерпевшего».

В то же время в уголовном деле о расстреле владельца сети ломбардов Ришата Садыкова избиение Раимджанова фигурирует как повод для мести. После задержания Раимджанов уверял — считал Садыкова причастным к организации нападения на него. В этом мнении он утвердился после получения оперативной информации — об отпечатках пальцев Садыкова на тех документах, что он ранее передавал знакомому представителю ОПС «Тукаевские».

Для защитников Осипова, Левицкого и Вагизова третья смена курса Раимджанова стала новостью. В данный момент эти «оговоренные» находятся под стражей.

Напомним, дело «Тукаевских» еще расследуется, а для Раимджанова прокурор РТ сегодня запросил 20 лет лишения свободы.

ПроисшествияБизнесОбщество Татарстан
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