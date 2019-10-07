Прокурор РТ запросил для стрелка Раимджанова 20 лет колонии

Фото: "Реальное время"

В Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу о расстреле владельца ломбарда и его друга в центре Казани. Вину в умысле совершить убийство 55-летний Ринат Раимджанов не признает, прокурор Татарстана Илдус Нафиков просит наказать его 20 годами колонии строгого режима, передает с заседания журналист «Реального времени».



Также на процессе гособвинитель просил взыскать с Раимджанова 190 тыс. рублей в пользу Фонда обязательного медицинского страхования — в качестве компенсации расходов на оказание помощи жертвам расстрела. Этот иск обвиняемый признал.

Представитель потерпевших Руслан Нагиев выразил согласие с позицией гособвинения, вдова покойного предпринимателя от выступления отказалась.

Напомним, 25 декабря прошлого года на уличные камеры попала запись стрельбы Рината Раимджанова — сначала через стекло машины Nissan Teana на улице Островского, потом во владельца авто, бизнесмена Ришата Садыкова, и его друга Сергея Мазанова. Садыков скончался на месте, Мазанова спасли врачи, Раимджанова задержали лишь в мае этого года на съемной квартире.



На прошлом заседании обвиняемый изложил свою, крайне путаную версию событий, начав рассказ с 90-х годов.