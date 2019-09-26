Следком просит ареста замглавы управления Росреестра по РТ

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Сегодня Советский суд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения для замруководителя управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной. Следком просит арестовать подозреваемую в мошенничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, передает журналист «Реального времени».



На заседании интересы Зайдуллиной представляют два адвоката — Наталья Клюшкина и Игорь Гатауллин. Поддержать ее в суд пришли родственники и коллеги.

Напомним, Зайдуллина была задержана во вторник после обыска в ее рабочем кабинете. По данным источников «Реального времени», у следствия появились основания полагать, что она может быть причастна к «делу БТИ» и уводу муниципальной недвижимости путем подмены правоустанавливающих документов в соответствующих органах.

До задержания VIP-регистратора по «делу БТИ» привлекали восемь человек, включая сотрудницу АО «Бюро технической инвентаризации» Марию Чинахову.

Подробности сегодняшнего заседания — в репортаже «Реального времени».