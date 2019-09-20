Почетный президент РФС: «В интересах футбола Кокорина надо было заявлять»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину надо было разрешить играть в интересах футбола.

Так он прокомментировал информацию о том, что РФС отказался зарегистрировать Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.

«С точки зрения интересов футбола было бы целесообразнее разрешить им играть», — цитирует Колоскова RT.

Он отметил, что Кокорину понадобится как минимум четыре месяца, чтобы набрать игровую форму.

«В таком случае зачем городить огород и просить изменить правила ради игрока, который пока не готов? Пусть спокойно тренируется, этого ему никто не запретит», — добавил почетный президент РФС.

Напомним, 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО. Адвокат Кокорина заявил, что он подписал новый контракт с «Зенитом», согласно которому футболист до июня следующего года заработает порядка €1,9 млн.