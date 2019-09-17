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Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

09:37, 17.09.2019
Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»
Фото: fc-zenit.ru

Футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с питерским «Зенитом». Об этом после освобождения нападающего из тюрьмы сообщил его адвокат Юрий Подалко.

«Кокорин буквально вчера заключил новый контракт с «Зенитом». Все остальные вопросы к клубам. У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», — передает слова адвоката корреспондент Sport24.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Сегодня Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО.

СпортФутболОбщество
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