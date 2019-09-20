Кокорину отказали в участии в чемпионате России по футболу

Фото: commons.wikimedia.org / Анна Майер, Евгений Асмолов

Российский футбольный союз отказался зарегистрировать футболиста «Зенита» Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.

«Изучив представленные документы, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)», — говорится у сообщении РФС.

Напомним, 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО. Адвокат Кокорина заявил, что он подписал новый контракт с «Зенитом», согласно которому футболист до июня следующего года заработает порядка €1,9 млн.