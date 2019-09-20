Кокорину отказали в участии в чемпионате России по футболу
Российский футбольный союз отказался зарегистрировать футболиста «Зенита» Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.
«Изучив представленные документы, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)», — говорится у сообщении РФС.
Напомним, 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО. Адвокат Кокорина заявил, что он подписал новый контракт с «Зенитом», согласно которому футболист до июня следующего года заработает порядка €1,9 млн.
Справка
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.
8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.
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