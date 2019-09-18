Кокорин заработает почти 2 млн евро по новому контракту с «Зенитом»

Стала известна сумма, которую заработает Александр Кокорин по новому контракту с питерским «Зенитом».

Оклад футболиста по новому соглашению составляет порядка €2,5 млн. До июня следующего года из этой суммы Кокорин заработает порядка €1,9 млн.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Вчера Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО.