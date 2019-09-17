Кокорин и Мамаев вышли из колонии по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл вышли из колонии в Белгородской области на свободу после четырех месяцев заключения. Трансляцию вел канал Ruptly.

Александра Кокорина встретила его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов, пишет ТАСС.

Напомним, что в начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.