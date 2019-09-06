Суд отпустил Кокорина и Мамаева условно-досрочно

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Осужденные выйдут из колонии через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Также освобожден и брат Кокорина Кирилл, пишет «Интерфакс»

Напомним, слушание было закрытым, помимо СМИ, допуск на них был запрещен друзьям и родственникам фигурантов дела.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Ходатайство об УДО нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Кирилл Мамаев подали в начале августа.