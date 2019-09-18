Стали известны шесть факторов, сдерживающих развитие ВСМ в России

Генеральный директор «Уральской скоростной магистрали» Сергей Бревнов назвал факторы, которые ограничивают развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России.

Один из них отсутствие госстандартов строительства. Бревнов отметил, что сейчас разработаны технические условия по проекту ВСМ Москва — Казань, но они применимы только к конкретному проекту.

В списке факторов есть отсутствие эксплуатационных стандартов, высокотехнологичного российского производства и стандартов экологической безопасности, а также недостаточно гибкое бюджетное и инвестиционное законодательство и тарифная политика, пишет 66.ru.

Ранее Министерство экономического развития подготовило проект постановления об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от строительства транспортных проектов с господдержкой. По новой методике уже оценили высокоскоростную магистраль Москва — Казань, но в Минэкономразвития не привели результаты этой проверки.

Минтранс РФ планирует получить одобрение президента России Владимира Путина по проекту ВСМ Москва — Казань. Однако его спецпредставитель Сергей Иванов раскритиковал проект как нерентабельный.