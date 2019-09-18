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Стали известны шесть факторов, сдерживающих развитие ВСМ в России

08:10, 18.09.2019 1
Стали известны шесть факторов, сдерживающих развитие ВСМ в России
Фото: flickr.com

Генеральный директор «Уральской скоростной магистрали» Сергей Бревнов назвал факторы, которые ограничивают развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России.

Один из них отсутствие госстандартов строительства. Бревнов отметил, что сейчас разработаны технические условия по проекту ВСМ Москва — Казань, но они применимы только к конкретному проекту.

В списке факторов есть отсутствие эксплуатационных стандартов, высокотехнологичного российского производства и стандартов экологической безопасности, а также недостаточно гибкое бюджетное и инвестиционное законодательство и тарифная политика, пишет 66.ru.

Ранее Министерство экономического развития подготовило проект постановления об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от строительства транспортных проектов с господдержкой. По новой методике уже оценили высокоскоростную магистраль Москва — Казань, но в Минэкономразвития не привели результаты этой проверки.

Минтранс РФ планирует получить одобрение президента России Владимира Путина по проекту ВСМ Москва — Казань. Однако его спецпредставитель Сергей Иванов раскритиковал проект как нерентабельный.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    За высокоумными рассуждениями, скорее всего, скрывается российская безалаберность, поэтому ждут, когда приедет дядя из Китая и построит всё. Или боятся, что не смогут "проглотить" намеченную часть. Да и, учитывая поговорку, не все не понимают, насколько важна эта магистраль для прорыва в будущее страны. Хотя, судя по другим примерам, будущее страны, похоже, некоторым и не нужно.
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