Минтранс РФ планирует получить одобрение Путина по проекту ВСМ Москва — Казань

Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев рассказал о возможности обсуждения строительства высокоскоростных магистралей в России с иностранными инвесторами. Для этого необходимо подготовить проект магистрали Москва — Санкт-Петербург и получить одобрение президента РФ на строительство ВСМ Москва — Казань.

Чиновник сообщил, что проектирование магистрали до Петербурга займет три года. Он подчеркнул, что строительство магистрали планируется включить в комплексный план модернизации и развития транспортной инфраструктуры. РЖД готовят финансовую оценку проекта, передает ТАСС.

«Сейчас как раз РЖД формируют предложение, сколько этот проект будет стоить, сколько будет собственных средств, сколько потребуется за счет бюджета, если потребуется», — сказал Токарев.

Напомним, что в апреле Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По версии СМИ, это означает перенос строительства магистрали до Казани на неопределенный срок.

При этом министр транспорта Евгений Дитрих выступил за создание сети высокоскоростных магистралей.