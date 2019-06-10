Спецпредставитель президента России Иванов раскритиковал проект ВСМ Москва — Казань

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что не считает проект высокоскоростной магистрали Москва — Казань рентабельным. По его мнению, на самолете преодолеть расстояние между городами можно дешевле и быстрее.



«Представим себе, что мы сделаем, истратив триллионы рублей, скоростную трассу Москва — Казань. Поезд будет идти часов пять, потому что до Казани больше 1000 км. Самолет будет дешевле и быстрее», — сказал он в интервью ТАСС.

Тем не менее, по словам Иванова, идея высокоскоростного движения до Нижнего Новгорода имеет право на жизнь. По мнению спецпредставителя президента РФ, для этого необходимо проанализировать пассажиропоток.



«Если нынешний «Сапсан» удовлетворяет пассажиропоток и путь выдерживает «Сапсан» надежно, то я не вижу смысла делать новую колею, новую дорогу. Огромные деньги. Пускай «Сапсан» возит», — сказал Иванов.



Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что после постройки ВСМ Москва — Санкт-Петербург проект может быть расширен до Казани.

