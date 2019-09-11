СМИ: эффективность ВСМ Москва — Казань оценили по новой методике

Министерство экономического развития подготовило проект постановления об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от строительства транспортных проектов с господдержкой.

Документ позволит выяснить, сколько составят прирост ВВП и поступления в бюджет от реализации той или иной транспортной стройки. В случае автодорог будут оцениваться экономия времени в пути пассажиров и грузов, повышение безопасности, а также агломерационный эффект.

По новой методике уже оценили высокоскоростную магистраль Москва — Казань, но в Минэкономразвития не привели результаты этой проверки. Также планируется провести оценку магистралей Европа — Западный Китай, трассы М-7 и ВСМ Москва — Санкт-Петербург, пишут «Известия».

Окончательное утверждение проекта методики состоится осенью 2019 года. Отмечается, что результаты проверок будут носить рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует получить одобрение президента России Владимира Путина по проекту ВСМ Москва — Казань. Однако его спецпредставитель Сергей Иванов раскритиковал проект как нерентабельный.