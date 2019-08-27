В Верховный суд РТ направлено дело о расстреле владельца ломбарда в Казани

Фото: "Реальное время"

Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу беглого стрелка Рината Раимжанова. Его обвиняют в убийстве владельца сети ломбардов Ришата Садыкова и покушении на жизнь его друга, а также незаконном обороте оружия.



Вину Раимджанов признал частично, утверждает — убивать не хотел, пояснили «Реальному времени» в прокуратуре.

Дело рассмотрит Верховный суд республики.

По версии Следкома, вечером 25 декабря 2018 года Раимджанов, вооружившись пистолетом системы «Токарева», подошел к автомобилю Nissan Teana, припаркованному на улице Островского в городе Казани, и через стекло выстрелил в Садыкова. Тот выскочил из авто и схватил стрелка за руку, но обезоружить не успел — получил пулю в голову, от которой скончался в больнице. Друг Садыкова Сергей Мазанов тоже вышел из авто, кинулся к нападавшему и получил три выстрела в живот и бедро.

Мазанов выжил. Раимджанов сбежал с места преступления и был задержан в мае на съемной квартире.

Мотивом преступления силовики считают личную неприязнь — мол, Раимджанов считал Садыкова причастным к своему избиению в 2017 году. Этот эпизод фигурирует в уголовном деле ОПС «Тукаевские», по нему арестованы три человека.

Вдова покойного возмущена попытками обвиняемого записать ее мужа в группировку и возлагает часть вины за его смерть на стражей порядка. «Если бы правоохранительные органы вовремя забрали у Раимджанова пистолет, Ришат мог бы жить», — рассказывала Асия Садыкова в интервью «Реальному времени».