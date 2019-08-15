Новости промышленности

16:40 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Рогозин опубликовал фото строительства второй очереди «Восточного» с татарстанской техникой

16:22, 15.08.2019
Рогозин опубликовал фото строительства второй очереди «Восточного» с татарстанской техникой
Фото: twitter.com/Rogozin

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter фотографии со стройки второй очереди космодрома «Восточный». На снимках видны грузовики и спецтехника с госномерами из Татарстана.

«На космодроме «Восточный» в рамках второй очереди строительства идет возведение стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара», — написал он.

Напомним, в начале июня на космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди. Примерно тогда же «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань».

После госкорпорация разработала законопроект о создании подрядчика для строительства объектов космодрома «Восточный».

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров