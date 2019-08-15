Рогозин опубликовал фото строительства второй очереди «Восточного» с татарстанской техникой
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter фотографии со стройки второй очереди космодрома «Восточный». На снимках видны грузовики и спецтехника с госномерами из Татарстана.
«На космодроме «Восточный» в рамках второй очереди строительства идет возведение стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара», — написал он.
На космодроме Восточный в рамках второй очереди строительства идёт возведение стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» pic.twitter.com/QYTkq7OuUF— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 15, 2019
Напомним, в начале июня на космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди. Примерно тогда же «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань».
После госкорпорация разработала законопроект о создании подрядчика для строительства объектов космодрома «Восточный».
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