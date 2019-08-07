Роскосмос предложил создать подрядчика для строительства космодрома Восточный

Госкорпорация «Роскосмос» разработала законопроект о создании подрядчика для строительства объектов космодрома Восточный. Это объекты космической инфраструктуры и железнодорожного транспорта, автодороги, объекты энергетики, водоснабжения и связи.



Он создается в целях усиления контроля за эффективностью расходования средств федерального бюджета, говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенном на портале проектов нормативных актов.



Также документ предусматривает особое правовое регулирование ряда процедур в сфере предоставления земельных участков.

Напомним, в начале июня на космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди. Примерно тогда же «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань».