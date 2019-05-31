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«Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань»

11:22, 31.05.2019
«Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для ракет семейства «Ангара» на космодроме «Восточный». Эту информацию официально подтвердили в «Роскосмосе».

«Подтверждаем, что работы продолжит ПСО «Казань», — передает «РИА Новости» слова представителя госкорпорации.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже говорил, что контракт с компанией Равиля Зиганшина не расторгнут. Возведение второй очереди космодрома было приостановлено для доработки проекта.

Напомним, что в ПСО «Казань» также подтвердили продолжение работ по строительству космодрома.

В январе этого года появилась информация о расторжении контракта между «Роскосмосом» и ПСО «Казань» и приостановке строительства. Об этом заявлял вице-премьер Юрий Борисов. Он отмечал, что татарстанская стройкомпания находится в тяжелом финансовом положении.

БизнесОбщество Татарстан
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