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Промышленность

На космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди

13:20, 04.06.2019
На космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди
Фото: kremlin.ru

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди космодрома «Восточный».

На данный момент происходит выемка грунта, пишет ТАСС.

Рогозин отметил, что наблюдает за работами в режиме реального времени.

31 мая «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань». Напомним, что в начале года появилась информация о расторжении контракта и приостановке строительства на космодроме «Восточный».

Промышленность
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