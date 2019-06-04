На космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди космодрома «Восточный».
На данный момент происходит выемка грунта, пишет ТАСС.
Рогозин отметил, что наблюдает за работами в режиме реального времени.
31 мая «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань». Напомним, что в начале года появилась информация о расторжении контракта и приостановке строительства на космодроме «Восточный».Промышленность
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым