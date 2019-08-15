Главное о жесткой посадке самолета Airbus A321 в Подмосковье

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Сегодня пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский произвел жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

Вскоре после взлета в двигатели лайнера попала стая чаек, что привело к их отказу. При этом в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова сообщили, что в Жуковском системы орнитологической защиты работали штатно.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. В результате инцидента пострадали 55 человек.

Следственный комитет России после происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В Сети позже появилось видео момента аварийной посадки А321 в Жуковском и ролик с места ЧП.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал имена членов экипажа рейса Жуковский — Симферополь. Росавиация, а также различные политики дали высокую оценку действиям экипажа. Также стало известно, что командир воздушного судна Airbus A321 Дамир Юсупов ранее возил казанские клубы «Рубин» и «Ак Барс».

В результате премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил представить к наградам экипаж. По его словам, благодаря умелым действиям пилотов и бортпроводников удалось предотвратить катастрофу и гибель людей.