Спасший пассажиров «Уральских авиалиний» пилот ранее перевозил «Рубин» и «Ак Барс»

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Командир воздушного судна Airbus A321 Дамир Юсупов, который посадил самолет на кукурузном поле в Подмосковье, ранее возил казанские клубы «Рубин» и «Ак Барс».

Юсупов водит самолеты Airbus A320, 319, 321. Он летал по России, в Китай, Турцию, ОАЭ , Тунис, Египет. Помимо «Рубина» и «Ак Барса» Юсупов возил сборную России по фигурному катанию. Его налет составляет около 3 тыс. часов, сообщает «Медуза».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал имена членов экипажа рейса Жуковский — Симферополь авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет пришлось сажать в кукурузном поле из-за попавших в двигатель птиц. На борту были 226 пассажиров.