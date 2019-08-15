RT опубликовал видео с места аварийной посадки А321 в Жуковском

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Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало видео, снятое коптером с высоты на месте посадки самолета Airbus 321 на кукурузном поле в Подмосковье.

Ранее в Сети появилось видео момента аварийной посадки А321 в Жуковском.

В Подмосковье самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, произвел жесткую посадку в поле. Это произошло из-за того, что вскоре после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в их работе.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. В результате инцидента госпитализированы 23 человека. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

