В Сети появилось видео момента аварийной посадки А321 в Жуковском

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры аварийной посадки самолета А321 близ аэропорта Жуковский.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, произвел жесткую посадку в поле. Это произошло из-за того, что вскоре после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в их работе.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. В результате инцидента госпитализированы 23 человека. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.