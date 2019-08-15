Новости происшествий

13:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Свердловский губернатор назвал имена членов экипажа приземлившегося в поле самолета

12:10, 15.08.2019
Свердловский губернатор назвал имена членов экипажа приземлившегося в поле самолета
Фото: kremlin.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил за мужество и профессионализм экипаж рейса Жуковский — Симферополь авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет пришлось сажать в кукурузном поле из-за попавших в двигатель птиц.

Глава региона назвал членов экипажа героями.

«Эти люди должны быть представлены к наградам», — написал Куйвашев.

Далее он перечислил всех членов экипажа:

  • КВС — Дамир Юсупов
  • Второй пилот — Георгий Мурзин
  • Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий
  • Бортпроводник — Надежда Вершинина
  • Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко
  • Бортпроводник — Алия Слякаева
  • Бортпроводник — Яна Ягодина

Напомним, что сегодня в Подмосковье произошла жесткая посадка авиалайнера, вылетевшего из аэропорта Жуковский в Симферополь. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. Количество пострадавших превысило 40 человек.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров