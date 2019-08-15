Свердловский губернатор назвал имена членов экипажа приземлившегося в поле самолета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил за мужество и профессионализм экипаж рейса Жуковский — Симферополь авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет пришлось сажать в кукурузном поле из-за попавших в двигатель птиц.

Глава региона назвал членов экипажа героями.

«Эти люди должны быть представлены к наградам», — написал Куйвашев.

Далее он перечислил всех членов экипажа:

КВС — Дамир Юсупов

Второй пилот — Георгий Мурзин

Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий

Бортпроводник — Надежда Вершинина

Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко

Бортпроводник — Алия Слякаева

Бортпроводник — Яна Ягодина

Напомним, что сегодня в Подмосковье произошла жесткая посадка авиалайнера, вылетевшего из аэропорта Жуковский в Симферополь. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. Количество пострадавших превысило 40 человек.