Свердловский губернатор назвал имена членов экипажа приземлившегося в поле самолета
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил за мужество и профессионализм экипаж рейса Жуковский — Симферополь авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет пришлось сажать в кукурузном поле из-за попавших в двигатель птиц.
Глава региона назвал членов экипажа героями.
«Эти люди должны быть представлены к наградам», — написал Куйвашев.
Далее он перечислил всех членов экипажа:
- КВС — Дамир Юсупов
- Второй пилот — Георгий Мурзин
- Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий
- Бортпроводник — Надежда Вершинина
- Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко
- Бортпроводник — Алия Слякаева
- Бортпроводник — Яна Ягодина
Напомним, что сегодня в Подмосковье произошла жесткая посадка авиалайнера, вылетевшего из аэропорта Жуковский в Симферополь. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. Количество пострадавших превысило 40 человек.Происшествия
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