Итоги дня: дорожное ноу-хау в Челнах, задержание Атамбаева и многомиллиардные инвестиции в Иннополис

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 августа.

Дорожное ноу-хау запустили в Набережных Челнах. На улицах города установили знаки, предупреждающие велосипедистов о необходимости спешиться перед переходом по «зебре».

Будут ли наказывать за несоблюдение знаков, какая от них польза и почему автомобилисты голосуют за распространение практики на весь Татарстан, а велосипедисты считают их оскорбительными — подробнее в нашем материале.



Минстрой России может потребовать от Елабуги вернуть в федеральный бюджет 50 миллионов рублей, которые город выиграл в прошлом году на конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. О том, что не так с елабужскими парками и скверами, с какими сложностями столкнулись городские власти при реализации проектов их реконструкции и что в планах чиновников не нравится елабужанам, — в материале «Реального времени».



Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов.

В Башкортостане бывший глава района и бывший главный архитектор Иглинского района предстанут перед судом за мошенничество и служебный подлог.



Эксперты отыскали в Татарстане самую дорогую усадьбу в ПФО.



Сегодня в кабмине РТ прошло заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», в ходе которого было одобрено принятие еще семи резидентов, двух компаний-партнеров. Общий объем инвестиций только на первом этапе составит 10 млрд рублей.



Резидента ИТ-парка выбрали официальным поставщиком системы контроля на ЧМ-2022.

«Культурные нормативы для школьников» в Татарстане введут в новом учебном году.

Казань и Уфа вошли в число самых «кошколюбивых» городов.

