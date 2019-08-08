Эксперты отыскали в Татарстане самую дорогую усадьбу в ПФО

Аналитики определили десятку самых дорогих усадеб, выставленных на продажу в ПФО. Самым дорогим объектом оказался дом в Татарстане.

Земля и деревянный дом под Казанью оцениваются в 120 млн рублей. За эти деньги покупатель получит участок площадью 1 га и дом площадью 356 кв. м. Расположена усадьба возле реки Меши.

На втором месте расположилась «фазенда» в Нижегородской области. Усадьба возле Горьковского водохранилища оценивается в 110 млн рублей.

Тройку лидеров исследования сервиса ЦИАН замыкает Пермский край, где в поселке Протасы на участке в 24 сотки разместился дом площадью 600 кв. м. За него владелец просит 90 млн рублей.

В Саратовской области самый дорогой объект стоит 75 млн рублей, в Самарской — 70 миллионов. Максимальный ценник за усадьбу в Башкирии достигает 50 млн рублей. Речь идет о доме в элитном коттеджном поселке «Акбердино Вилладж».

В Пензенской области за 35 млн рублей можно приобрести дом в коттеджном поселке «Золотая подкова». Самый премиальный коттедж Ульяновской области оценивается в 34,9 млн рублей. В Кировской области — 32 млн рублей, в Оренбургской — 27 млн рублей.

Напомним, что в 2017 году «Реальное время» писало о выставленном на продажу под Казанью доме основателя компании «Альпари» Андрея Дашина. Он оценивался в $10 млн.