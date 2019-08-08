В Башкирии бывшего главу и главного архитектора осудят за многомиллионные аферы

В Башкортостане бывший глава и бывший главный архитектор Иглинского района предстанут перед судом за мошенничество и служебный подлог.



Следствие установило, что глава района организовал передачу в аренду сроком на 49 лет под дачное хозяйство 268 гектаров на территории Акбердинского сельсовета, установив заниженную арендную плату в размере 8 тыс. рублей в год. Когда как реальная плата за аренду должна была составлять 5,7 млн рублей. Помимо этого, незаконным постановлением чиновник передал в собственность три участка по 15 соток общей стоимостью 969 тыс. рублей. Таким же образом глава района незаконно распорядился еще 129 гектарами муниципальной земли.



В 2013 году главный архитектор убедил главу района подписать досрочно акты о приемке выполненных работ по двум контрактам на сумму свыше 2,2 млн рублей на разработку генеральных планов сельских поселений. Организация работы не выполнила, деньги были похищены учредителем организации, а главный архитектор получил от него 100 тыс. рублей за оказанную помощь. Генеральные планы пришлось заказывать заново за счет бюджета сельских поселений на общую сумму свыше 790 тыс. рублей.

Обвиняемые свою вину не признают.

При этом бывший главный архитектор Иглинского района фигурирует как обвиняемый еще в одном деле. Как считает прокуратура, с 2014 по 2016 год он выдавал незаконные разрешения на строительство многоквартирных домов. Компании, которым выдали эти разрешения, дома не достроили, в результате чего пострадали более двухсот дольщиков.

