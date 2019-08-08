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Набсовет ОЭЗ «Иннополис» принял семь резидентов и двух партнеров

16:41, 08.08.2019
Набсовет ОЭЗ «Иннополис» принял семь резидентов и двух партнеров
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в кабмине РТ прошло заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Одобрено принятие еще семи резидентов, двух компаний-партнеров.

Общий объем инвестиций составит почти 10 млрд рублей. Предполагается, что компании создадут около 100 рабочих мест.

Иннополис же предоставит компаниям в аренду около 1 400 кв. м.

Среди одобренных компаний: ООО «ННГ Казань», ООО «Мэгис Казань», ООО «СДС Телеком», ООО «ТРАНСПЭРЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «ДжиДиСи Сервисез», ООО «Интеллектуальная видеоаналитика», ООО «Би Пи Эм Энвайронмент». Также в списке — ООО «Газпромнефть-Снабжение» («дочка» «Газпром нефти») и ЗАО «КОНСИСТ-ОС» («дочка» «Росэнергоатома»).

Экономика Татарстан
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