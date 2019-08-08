«Культурные нормативы для школьников» в Татарстане введут в новом учебном году

Министерства РФ утвердили список «культурных нормативов» для российских школьников. Программа начнет реализовываться с 1 сентября в восьми регионах России (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область).



«Культурные нормативы для школьников» предоставят школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками.



Министерство просвещения РФ и Министерство культуры РФ согласовали с профильными сообществами перечни произведений, которые войдут в «Культурные нормативы школьников», и утвердили этот список, передает ТАСС, со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову.



По ее словам, 15 августа готовые перечни по семи направлениям в сфере культуры будут размещены на ресурсах министерств и пилотных регионов, которые с 1 сентября начинают реализацию проекта.

Перечни произведений, которые вошли в норматив, проходили экспертизу в Литературном институте, в профессиональных объединениях культуры, таких как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ) и творческие союзы. Содержание норматива будет состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

Напомним, на этой неделе Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал об открытии в Татарстане шести полилингвальных школ.

