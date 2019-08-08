Резидента ИТ-парка выбрали официальным поставщиком системы контроля на ЧМ-2022

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Резидент ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» — компания «Инфоматика» выбрана официальным поставщиком системы контроля и управления доступом зрителей на стадион на играх чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Решение резидентов ИТ-парка будет реализовано на строящемся стадионе AL Rayan, рассчитанном на 40000 зрителей, сообщает пресс-служба ИТ-парка.

В ходе конкурса на поставку «Инфоматика» подтвердила свое мировое лидерство в производстве специализированного оборудования и программного обеспечения билетно-пропускных систем. Она адаптировала систему турникетов серии Horizon и автоматические калитки Navigare к требованиям Катара.



Компания «Инфоматика» является одним из ведущих российских разработчиков и производителей программно-аппаратных комплексов и интерактивных систем различного назначения

Ранее сообщалось, что FIFA рассмотрит возможность лишить Катар права проведения чемпионата мира 2022 года.

