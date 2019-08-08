Главное к утру: ДТП под Новороссийском, Болгар в рейтинге городов-лидеров по числу туристов на жителя, в России законом разрешат работать удаленно

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 8 августа.



У поселка Верхнебаканский под Новороссийском столкнулись автобус с туристами и легковушка. В результате погибли два человека, более 30 пострадали. Всего в автобусе ехали 42 человека.

Татарстанский Болгар занял четвертое место в рейтинге малых городов России, которые лидируют по числу туристов на одного жителя. В прошлом году здесь на одного жителя приходилось 60 туристов.

В России могут законодательно разрешить работать удаленно. Такую инициативу предложили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).



Комитет Госдумы по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. В новой редакции планируется скорректировать рыночные тарифы, проводить аттестацию водителей на знание города и запретить иностранцам работать за рулем такси без российских прав.

В Ачинском районе Красноярского края сняли режим ЧС после того, как в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ» произошел пожар.



Главный научный сотрудник Росгидромета объяснил, что холодное лето в России связано с движением Земли, Луны и Солнца.

