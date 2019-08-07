В Росгидромете рассказали о причинах холодной погоды летом

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил, что аномально холодное лето в России связано с движением Земли, Луны и Солнца.

По его словам, смена погодного цикла происходит каждые 5—9 дней. На атмосферу Земли также влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением от нас Луны.



«Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления — 412 суток. То есть половинка этого периода — 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов», — заявил он в интервью «МК».

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание.

По ее словам, жаркая погода в Европе установилась из-за горячего воздуха, пришедшего из стран Африки. Холод в России связан с пришествием «ультрахолодных» воздушных масс с Северного полюса.