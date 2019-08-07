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Около Новороссийска попал в ДТП автобус с туристами, пострадали более 30 человек

23:59, 07.08.2019
Около Новороссийска попал в ДТП автобус с туристами, пострадали более 30 человек
Фото: realnoevremya.ru

У поселка Верхнебаканский под Новороссийском столкнулись автобус с туристами и легковушка. В результате погибли два человека, еще более 30 пострадали.

Инцидент произошел на трассе А-146. Более 20 человек были госпитализированы. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса. Всего в нем находились 42 человека.

Местные власти уже создали оперативный штаб после аварии, пишет «РИА Новости».

Ранее в результате ДТП с автобусом под Елабугой в больницу попали семь человек.

Происшествия
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