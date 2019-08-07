Около Новороссийска попал в ДТП автобус с туристами, пострадали более 30 человек
У поселка Верхнебаканский под Новороссийском столкнулись автобус с туристами и легковушка. В результате погибли два человека, еще более 30 пострадали.
Инцидент произошел на трассе А-146. Более 20 человек были госпитализированы. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса. Всего в нем находились 42 человека.
Местные власти уже создали оперативный штаб после аварии, пишет «РИА Новости».
Ранее в результате ДТП с автобусом под Елабугой в больницу попали семь человек.Происшествия
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