Около Новороссийска попал в ДТП автобус с туристами, пострадали более 30 человек

У поселка Верхнебаканский под Новороссийском столкнулись автобус с туристами и легковушка. В результате погибли два человека, еще более 30 пострадали.



Инцидент произошел на трассе А-146. Более 20 человек были госпитализированы. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса. Всего в нем находились 42 человека.

Местные власти уже создали оперативный штаб после аварии, пишет «РИА Новости».

Ранее в результате ДТП с автобусом под Елабугой в больницу попали семь человек.